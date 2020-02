Câmara do Funchal entrega ecopontos gratuitos a famílias carenciadas

A Câmara Municipal do Funchal iniciou esta segunda-feira a distribuição gratuita de 1.350 ecopontos - recipientes para papel, embalagens e vidro - a famílias carenciadas do concelho, no âmbito de um projeto orçado em 100 mil euros.

"O município do Funchal é uma referência nacional em termos ambientais, é o único na região que faz recolha seletiva de resíduos porta a porta, sendo responsável por dois terços desta [recolha] na Madeira", disse o presidente da autarquia, Miguel Gouveia, que acompanhou os serviços camarários na entrega dos primeiros contentores.

O projeto é financiado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - num investimento de 100 mil euros, onde a autarquia coparticipa com 15% do valor global.

Para ter acesso ao equipamento, as famílias devem apresentar candidatura nos serviços camarários, comprovando que residem no concelho e estão em situação socioeconómica carenciada.

A autarquia fornece, depois, três contentores de 50 ou 120 litros destinado à deposição de resíduos recicláveis.

"Fazemos um esforço diário na recolha porta a porta com 62 circuitos, para continuar a aumentar a taxa de recolha seletiva municipal, de modo a diminuir o lixo indiferenciado e a incineração desses resíduos, e promovendo a proximidade, a comodidade e a sustentabilidade", esclareceu o presidente da Câmara Municipal, liderada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

Miguel Gouveia adiantou ainda que, com este projeto de educação ambiental e de inclusão, a autarquia pretende "dar ferramentas às famílias com menos recursos de modo a que todos possam contribuir para as boas práticas ambientais e, consequentemente, para uma melhor qualidade de vida".

O concelho do Funchal é o mais importante e mais populoso da Região Autónoma da Madeira (111.892 habitantes - Censos 2011), sendo composto por dez freguesias: Santa Luzia, São Pedro, Sé, Santa Maria Maior, Imaculado Coração de Maria, São Gonçalo, Monte, Santo António, São Roque e São Martinho.