Câmara do Fundão vai doar mil viseiras a profissionais de saúde e proteção civil para combate ao coronavírus

A Câmara do Fundão vai doar mil viseiras a profissionais de saúde, lares e agentes de proteção civil local e regional no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou esta quinta-feira aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, este município presidido por Paulo Fernandes explica que a Câmara aderiu ao projeto "Fazer Mais por todos", que reúne vários parceiros da Cova da Beira e dentro do qual já foi possível criar e validar um protótipo de uma viseira.

Com a fase de produção a decorrer, o município já se comprometeu a financiar mil viseiras, que irá depois disponibilizar "aos profissionais de saúde, lares e agentes de proteção civil local e regional".