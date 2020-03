Câmara do Porto alerta para falsos pedidos de ajuda a circular na internet

A Câmara do Porto alertou esta sexta-feira para a existência de falsos pedidos de apoio de ajuda a circular na internet, sublinhando que não fez qualquer apelo para que as ofertas fossem concentradas em qualquer email de "supostos funcionários municipais".

"Qualquer email, post nas redes sociais, contendo endereços de e-mail, moradas, números de telefone, contas bancárias ou nomes de funcionários ou dirigentes municipais que possa circular é por isso FALSO e não deve ser valorizado", denuncia num comunicado publicado na sua página oficial.

A autarquia refere que está a desenvolver várias ações de apoio aos hospitais, aos lares de idosos, aos cidadãos em situação de sem abrigo e a muitas outras instituições da cidade no âmbito da crise Covid-19, contudo, "não fez qualquer apelo público para que tais ofertas fossem centradas em qualquer email de funcionários ou supostos funcionários municipais".

O município salienta que "para já" não falta qualquer bem ou financiamento, nem está em causa o funcionamento de qualquer sistema vital na cidade e apela a que todos cidadãos que pretendem ajudar "apenas valorizem a informação que é difundida no portal de notícias do Porto e apenas nesse âmbito respondam a qualquer pedido de voluntariado ou outro que venha a ser feito e não foi feito".

"Por excesso de voluntarismo ou por tentativa de aproveitamento, há quem, com estes falsos apelos e pedidos, prejudique e ponha mesmo em causa a capacidade do município de atuar na sua tentativa de salvar vidas e auxiliar, em articulação com as restantes entidades, no desígnio de conter a epidemia", salienta a autarquia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.