Câmara do Porto apoia cerca de mil famílias a pagar a renda

Cerca de mil famílias do Porto beneficiam do programa municipal de apoio à renda da casa, atualmente com duas edições em curso, recebendo um valor médio mensal próximo dos 200 euros, durante dois anos, foi esta quinta-feira revelado.

Numa nota publicada na sua página oficial da Internet, a Câmara do Porto refere que na 8.ª edição do Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social foram aprovadas todas as candidaturas elegíveis apresentadas, abrangendo um total de 615 famílias.

"Atualmente com duas edições em curso, estes novos beneficiários, juntamente com os 299 da edição anterior, perfazem um total de cerca de 1.000 famílias que neste momento beneficiam do apoio levado a cabo pelo município, que suporta, mensalmente, uma parte dos custos das famílias com o arrendamento de habitação permanente", assinala a autarquia.

Com uma dotação, na 8.ª edição, de mais de 1,3 milhões de euros, o programa presta aos beneficiários um apoio financeiro para o pagamento mensal das rendas de casa, num valor médio próximo dos 200 euros por mês.

Depois das alterações introduzidas ao regulamento do programa, a ajuda mensal através do pagamento da renda ou da prestação bancária estendeu-se para dois anos e passou a considerar a redução da taxa de esforço suportada pelos agregados para 25%.

A autarquia salienta ainda que o fundo permite também aos beneficiários candidatarem-se novamente ao programa, caso o prazo esteja a terminar, estabelecendo ainda a contabilização do apoio concedido a partir da data de submissão da candidatura.

Criado em 2014, o Porto Solidário representou, ao longo de seis anos, um investimento na ordem dos 5,9 milhões de euros, conclui a autarquia.