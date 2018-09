Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara do Porto aprova abrir concurso para concessionar parcómetros na zona ocidental

Estão em causa "três mil lugares" de estacionamento pago na via pública.

A Câmara do Porto aprovou esta terça-feira, com votos contra do PS e da CDU e a abstenção do PSD, abrir um concurso para concessionar o estacionamento nas zonas da Foz, Parque da Cidade, Boavista Oeste, Pasteleira, entre outras.



Na reunião camarária pública, a vereadora da Mobilidade, Cristina Pimentel, explicou estarem em causa "três mil lugares" de estacionamento pago na via pública (parcómetros) da área ocidental da cidade e a criação de dez novas "bolsas" de aparcamento para residentes.



De acordo com o mapa dos anexos à proposta, em causa estão zonas como a Foz Nova, Boavista Oeste, Foz Velha, Império, Parque da Cidade, Vilarinha, Antunes Guimarães, Gomes da Costa e Pasteleira, bem como Foco, na área que vai além da que já está concessionada.