Câmara do Porto aprova novos centros de saúde

A Câmara do Porto aprovou, na segunda-feira, a descentralização de competências na área da Saúde, que prevê a construção de quatro novos centros de saúde – Azevedo de Campanhã, Lordelo do Ouro, Garcia de Orta e Carvalhido-Prelada – e requalificação de vários edifícios.Esta descentralização será assumida pela Câmara do Porto a 1 de janeiro de 2024. Como a despesa para o município rondará os cinco milhões e 200 mil euros, essa verba será transferida pelo Estado.