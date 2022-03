Câmara do Porto aprova suspensão de mandato da vereadora dos Transportes

O executivo da Câmara do Porto aprovou esta segunda-feira por unanimidade, a suspensão da vereadora dos Transportes, Cristina Pimentel, indicada para o cargo de presidente do Conselho de Administração da STCP.

O pedido de suspensão do mandato, apresentado pela vereadora Cristina Pimentel, é justificado com "fundamento na incompatibilidade do exercício" com as funções que vai assumir enquanto presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

A suspensão, aprovada por unanimidade pelo executivo, "tem efeitos ao dia 10 de março", acrescenta a vereadora.

Também na sessão, foi aprovada, por unanimidade, a suspensão de mandato por "motivos profissionais" da vereadora socialista Rosário Gambôa, "por cerca de 40 dias".

A Câmara do Porto confirmou a 09 de fevereiro que a vereadora Cristina Pimentel iria suspender o mandato para se candidatar à presidência do conselho de administração da STCP.

O lugar da vereadora no executivo será ocupado pelo antigo vereador da Habitação, Fernando Paulo, que não foi eleito nas últimas eleições autarquias.

Ao mesmo tempo, será atribuído um pelouro à antiga vereadora socialista, Catarina Santos Cunha, que, em novembro, assumiu o estatuto de independente no executivo.

À data, em conferência de imprensa, Cristina Pimentel afirmou que a decisão de suspender o mandato e se candidatar à presidência da STCP "decorre da naturalidade com que o processo de intermunicipalização ocorreu".

"Todo este é um processo natural, decorre do próprio processo de intermunicipalização, sempre esteve no horizonte a criação e dotação da STCP de mais meios e mais estratégia", disse.

Na reunião do executivo de 21 de fevereiro, a Câmara do Porto aprovou mandatar o representante do município na STCP a votar todas as deliberações respeitantes aos órgãos sociais, nomeadamente a eleição do novo conselho de administração, presidida pela vereadora Cristina Pimentel.

A proposta de mandatar o representante do município na Assembleia Geral da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) a votar todas as deliberações respeitantes aos órgãos sociais contou com os votos favoráveis do movimento independente de Rui Moreira, do PS, do PSD e da vereadora independente e com a abstenção da CDU e do BE.

A proposta, discutida na reunião privada do executivo da Câmara do Porto, estabelece também que o representante do município naquele órgão vote a eleição do novo conselho de administração da STCP, presidido pela vereadora Cristina Pimentel e composto pelos vogais Rui Saraiva e Isabel Vilaça.

À margem da reunião, a vereadora com o pelouro dos Transportes, Cristina Pimentel, disse ser "com toda a naturalidade" que viu a aprovação da proposta.