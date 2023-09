Câmara do Porto diz que centro comercial Stop não fecha para já

O presidente da Câmara do Porto anunciou esta quinta-feira que a autarquia não conseguiu notificar a administração do condomínio do centro comercial Stop da intenção de fechar o espaço, tendo o seu encerramento sido adiado por 10 dias úteis.

"Ao que pude apurar, até à manhã do dia de esta quinta-feira, e pese embora todas as diligências, ainda não tínhamos conseguido notificar o senhor administrador [do encerramento]. Pelo que me informaram agora, terá sido notificado pessoalmente esta quinta-feira, pelo que vão correr os 10 dias úteis previstos na lei", refere o autarca num ofício enviado à Lusa.

Moreira adiantou ainda ser intenção do município organizar uma campanha de 'crowdfunding' juntamente com os músicos para angariar dinheiro para as obras de reabilitação necessárias no edifício.