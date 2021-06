Câmara do Porto prolonga diversões de São João até 18 de julho

A Câmara do Porto vai prolongar as diversões de S. João em dois dos três locais atualmente ativos, até 18 de julho. A proposta do executivo de Rui Moreira será votada na segunda-feira e está dependente da aprovação do plano de contingência pela Direção-Geral da Saúde.

O objetivo é manter as diversões itinerantes na Boavista e no Jardim do Calém (Lordelo do Ouro), apoiando o setor que esteve praticamente parado desde o início da pandemia. A isenção do pagamento de taxas e licenças, bem como do aluguer de equipamento elétrico nos espaços cedidos representa um apoio de cerca de 67 mil euros.

Este prolongamento foi decidido após reunião com a Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados, a Associação Portuguesa de Empresas de Diversão e a Associação Movimento Empresarial, ontem à tarde.