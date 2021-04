Câmara do Porto propõe isenção de taxas municipais de publicidade luminosa

A Câmara do Porto quer isentar as empresas dos setores do Turismo, Comércio e Serviços, com situação fiscal regularizada, do pagamento de taxas municipais referentes publicidade luminosa, cuja receita estimada é 632 mil euros.

Na proposta que vai ser votada na reunião do executivo de segunda-feira, a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira , o município refere que é intenção da maioria municipal contemplar os apoios aprovados, em 11 de maio de 2020, e renovadas para o ano de 2021, novas medidas de isenção fiscal que não foram anteriormente previstas.

"Pretende-se, assim, estender o apoio concedido aos agentes do tecido económico da Cidade, dos setores do Turismo, Comércio e Serviços, que tenham a sua situação tributária regularizada perante o Município, sem efeitos retroativos e até 31 de dezembro do corrente ano, a isenção total (100%) do pagamento das taxas municipais referentes a taxas de publicidade que tenham caráter luminoso", lê-se no documento.

Segundo a proposta, a medida tem um impacto estimado de 632.337 euros.

A maioria municipal liderada pelo independente Rui Moreira, sublinha que o impacto negativo da pandemia de Covid-19 na conjuntura económica e social coloca sérias exigências à governação nacional e local, pelo que no ano de 2021 a estratégia política passa pelo apoio à atividade económica desenvolvida no município, como forma de mitigação dos prejuízos.

