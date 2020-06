Câmara do Porto quer alargar passe gratuito para jovens até aos 18 anos

A Câmara do Porto vota na próxima segunda-feira o alargamento da gratuitidade do título de transporte "Porto.13-15" até aos 18 anos, devendo a medida entrar em vigor já a partir de setembro, anunciou hoje o município.

Numa nota publicada hoje na sua página oficial, a autarquia refere que feito o balanço positivo do primeiro ano de implementação da medida, a câmara prepara-se para alargar o benefício dado até aqui aos jovens dos 13 aos 15 anos, garantindo a gratuitidade do título aos jovens estudantes residentes até aos 18 anos.

A medida, criada pela autarquia como complemento ao passe Sub13, será, como até aqui, integralmente suportado pelo município, num investimento aproximado de 1,2 milhão de euros.

O município destaca que este alargamento concretiza uma pretensão do presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, que "quando anunciou este passe título de transporte gratuito no ano passado, referiu que, ao final do primeiro ano, seria reavaliada a extensão da gratuitidade até à maioridade".

Para a autarquia, esta medida evidencia o grau de compromisso com a sustentabilidade, "tratando-se de um investimento que potencia a competitividade do território, além de estar alinhado com as políticas de descarbonização", além de ser uma aposta nas novas gerações.

A proposta de alargamento da gratuitidade do passe para os jovens até aos 18 anos vai ser discutida na reunião privada do executivo de segunda-feira, sendo remetida, após aprovação para apreciação da Assembleia Municipal.