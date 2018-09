Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara do Porto quer vender terrenos nas avenidas do Parque e Fernão de Magalhães

"Hasta pública para venda" dos dois "imóveis municipais" realiza-se a 9 de outubro no edifício dos Paços do Concelho.

A Câmara do Porto quer vender em hasta pública, por pelo menos 3,061 milhões de euros, 336 metros quadrados na avenida Fernão de Magalhães, no Bonfim, e 1.211,80 metros quadrados na avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade.



O anúncio, publicado na página da Internet da autarquia, indica que a "hasta pública para venda" dos dois "imóveis municipais" se realiza a 09 de outubro no edifício dos Paços do Concelho.



Em causa estão duas parcelas de terreno na avenida Fernão de Magalhães, que a autarquia quer vender pelo valor base de licitação de 30 mil euros, e uma parcela na Avenida do Parque, na União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, pelo valor base de 3,031 milhões de euros.



No primeiro caso, as duas parcelas de terreno situam-se próximo da travessa de Fernão de Magalhães, em frente à rua Cardeal D. Américo, de acordo com a planta de localização anexa ao anúncio camarário.



No segundo caso, os 1.211,80 metros quadrados da avenida do Parque situam-se junto ao Parque da Cidade, segundo a outra planta de localização.