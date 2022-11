Câmara do Porto vai receber 15 mil euros por mês por oito bancas no Mercado do Bolhão

Uma das mais pequenas bancas do Mercado do Bolhão, no Porto, com 13,4 metros quadrados, entre as nove que nesta terça-feira foram a hasta pública, é a que terá a renda mais alta: 3200 euros/mês. Será um café do grupo que já lá tem um espaço, dono do BH, do Flame e do Trattoria. "Temos muita esperança e otimismo para este espaço", diz ao CM João Vaz. Em oito bancas - hasta pública de um espaço para carnes ficou deserta - o município receberá 14 985 euros de rendas. Decorrem esta quarta-feira as hastas públicas para seis lojas no exterior.

Houve 287 pré-inscrições neste concurso, com preços-base de 16 euros/m2. A disputa entre os concorrentes em leilão originou preços bem mais altos. "A grande adesão é fruto do enorme sucesso do mercado", diz Cátia Meirinhos, da GO Porto.

Manuela Brito, bancária reformada, era uma de 53 candidatos à banca do café. "Isto está difícil", comentava antes da hasta pública. "Era um bom negócio", dizia Alison, dono de um café brasileiro, cuja proposta também ficou aquém. Já Sandrina Gonçalves ficou com uma banca de 15,4 m2 por 3005,80 euros e vai vender chocolates. "O negócio é de família, a minha cunhada já tem uma banca e eu terei uma para mim", indicou. Foram ainda adjudicadas uma banca de laticínios por 2100 euros, duas de especiarias por 1100 e 1550, outra de cogumelos por 1250 e duas peixarias por 1900 e 880.