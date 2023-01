Câmara do Sabugal tenta há mais de cinco anos comprar edifício que Tribunal diz que já lhe pertence

A Câmara Municipal do Sabugal quer comprar, por 710 mil euros, um edíficio que o Tribunal de Contas afirma que já lhe pertence.Trata-se de um edíficio que a câmara vendeu a uma empresa local, a Dache-Confecções Lda., em 1991. Esse contrato estipulava que a empresa tinha "o direito de superfície sobre um lote de terreno" durante 50 anos, de acordo com o Público.O Tribunal afirma que, uma vez que a Dache está inativa há mais de 12 anos, o terreno já não lhe pertence e voltou a ser propriedade da Câmara Municipal do Sabugal. No entanto, o executivo municipal do Sabugal, liderado pelo PSD, "tem feito tudo e mais alguma coisa desde 2017" para que o Tribunal autorize o empréstimo que vai permitir a compra do terreno que, supostamente, já lhes pertence.