Câmara do Seixal disponibiliza transporte gratuito aos munícipes para vacinação da Covid

A Câmara do Seixal vai disponibilizar transporte gratuito aos munícipes para a vacinação contra a covid-19 nos centros municipais, estando previsto que sejam administradas mais 1.120 vacinas até segunda-feira, anunciou esta sexta-feira aquela autarquia do distrito de Setúbal.

"Nem todos os munícipes têm facilidade para se deslocar, pelo que assegurar este serviço é fundamental para o sucesso da vacinação e iremos assegurar o transporte a quem necessitar", afirmou o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos (CDU), defendendo que o processo de vacinação da população tem de ser "mais abrangente".

Sobre a falta de vacinas contra a covid-19, o autarca do Seixal disse que, "a este ritmo, para 170.000 habitantes, para duas tomas, só daqui a seis anos é que toda a população estaria vacinada".

"Na semana passada só foram vacinadas 100 pessoas quando tínhamos capacidade para vacinar mais de 5.000 se existissem vacinas. Nesta semana, estão a ser vacinadas mais 1.000", indicou Joaquim Santos.

No concelho do Seixal, o processo de vacinação contra a covid-19 está a decorrer nos três Centros Municipais de Vacinação, construídos pela autarquia para o efeito, prevendo-se que "até segunda-feira sejam administradas mais 1.120 vacinas", abrangendo profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP), bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, utentes com mais de 50 anos com comorbilidades e pessoas com mais de 80 anos.

Neste âmbito, a Câmara do Seixal vai disponibilizar transporte gratuito a quem tiver sido contactado para a vacinação contra a covid-19 e que tenha dificuldade em deslocar-se aos Centros Municipais de Vacinação, referindo que os munícipes que necessitem deste serviço devem contactar a linha de atendimento existente, através do número de telefone 210 976 099 (dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00) ou utilizar o endereço de correio eletrónico transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

Os três Centros Municipais de Vacinação do Seixal estão localizados no Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva, no Pavilhão Desportivo Escolar Paulo da Gama e no Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e Recreio.

A escassez de vacinas contra a covid-19 levou à alteração do plano inicial da vacinação, retardando a sua administração às Forças Armadas e forças de segurança, bombeiros, elementos de órgãos de soberania, como tribunais e o parlamento, e mesmo médicos que não estejam na linha da frente, segundo noticiou o jornal Expresso, que cita declarações do novo coordenador da 'task force', Henrique Gouveia e Melo.

Com esta alteração, o grosso das vacinas disponíveis será administrado a dois grupos: a pessoas com 80 ou mais anos e a pessoas entre os 50 e os 79 anos com uma das quatro doenças de maior risco para a covid-19 (cardíaca, coronária, renal e respiratória grave).

A vacinação contra a covid-19 em Portugal começou em 27 de dezembro, abrangendo primeiro profissionais de saúde envolvidos na resposta a esta doença, e estendendo-se depois a profissionais e residentes em lares de idosos e unidades de cuidados continuados.

A primeira fase do plano de vacinação inclui também profissionais das Forças Armadas, forças de segurança e serviços considerados críticos.

Entretanto, começaram a ser vacinadas pessoas com 80 ou mais anos de idade e com 50 ou mais anos e patologias associadas.