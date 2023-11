Câmara insiste na isenção de IMT para jovens que comprem casa em Lisboa até 300 mil euros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou hoje que vai insistir na isenção do IMT para jovens que comprem casa na cidade até aos 300 mil euros, esperando que este ano a medida seja aprovada pelas outras forças partidárias.

No âmbito da proposta de orçamento municipal para 2024, apresentada esta terça-feira nos Paços do Concelho, o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), responsável pelo pelouro das Finanças, anunciou que o executivo da CML vai insistir na proposta de isenção de IMT (Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) para jovens até aos 35 anos que comprem habitação própria permanente na cidade.

Este ano, a autarquia vai propor que esta isenção se verifique para casas até ao limite de 300 mil euros, quando no ano passado foi proposto o limite de habitações até 250 mil euros.