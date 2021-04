Câmara Municipal de Sintra paga propinas a alunos carenciados

A Câmara de Sintra vai pagar as propinas dos alunos carenciados que frequentam o Ensino Superior, no âmbito das ajudas criadas para responder à crise social provocada pela pandemia. O despacho foi assinado esta terça-feira pelo presidente da autarquia, Basílio Horta.As candidaturas podem ser apresentadas até 31 de maio. Com uma dotação orçamental de um milhão de euros, o "Fundo de Apoio ao Pagamento de Propinas" abrange todas as situações cujo rendimento do agregado familiar, no ano fiscal de 2019, "tenha sido igual ou inferior a 18 629 euros". O apoio respeita ao ano letivo de 2020/21 e estabelece o montante máximo de 697 euros por aluno.Pagamentos serão concretizados por transferência bancária e deverão "ficar concluídos até ao dia 30 de junho".