Câmaras de vigilância reduzem furtos e rituais de bruxaria em cemitérios em Famalicão

Para evitar furtos, rituais de bruxaria e assaltos, seis cemitérios em Famalicão têm os espaços sob videovigilância. O objetivo é proporcionar maior segurança a quem os visita e respeitar as memórias dos mortos.Ao que oconseguiu apurar, o investimento, que teve início em 2020, está a dar resultado, uma vez que as queixas têm sido muito menos frequentes."As queixas vão surgindo, mas com menos frequência. Na semana passada tivemos uma participação porque um simples jarro de flores tinha desaparecido. Pequenas coisas que não fazem sentido nenhum, mas que acontecem. Acho que foi o investimento valeu a pena que foi feito a pensar nas pessoas. Para além dos furtos, já houve quem tenha sido ameaçado com navalhas", disse aoManuel Alves, o presidente da junta de freguesia de Antas.