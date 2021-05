Câmaras destacam custos elevados dos sistemas para separar resíduos da fatura da água

Os municípios têm até 2026 para separarem a tarifa de resíduos da conta da água dos consumidores, um processo que já arrancou nalgumas câmaras, que destacam as vantagens para as famílias e o custo elevado dos novos sistemas.

Os objetivos estão previstos num decreto-lei com o regime geral da gestão de resíduos, de dezembro de 2020, que transpõe normas europeias e estabelece metas de reciclagem, prevendo que os municípios separem as taxas de resíduos da conta da água a partir de julho deste ano, dando-lhes cinco anos para se adaptarem.

As contas das taxas de resíduos serão calculadas com base no conceito "Pay as you Throw" (PAYT), em que cada agregado paga consoante o lixo que produz, o que significa que quem mais recicla menos paga, mas exige das autarquias responsáveis pela recolha uma onerosa conversão dos atuais sistemas para outros tecnologicamente mais complexos.