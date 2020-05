Câmaras divulgam dados pessoais de infetados com coronavírus nas redes sociais

A Comissão Nacional de Proteção de Dados está a averiguar denúncias de que existem Câmaras Muncipais que estão a divulgar informação pessoal de pessoas infetadas com covid-19 nas redes sociais e sites das autarquias.De acordo com a imprensa deste domingo, num dos casos, além da morada e nome, é revelada a etnia do doente. Algumas das denúncias são relativas a crianças.Nos casos em que foram reunidas provas - há autarquias que apagaram as publicações feitas-, a CNPD instaura processos de contraordenação que pode levar à aplicação de coimas.