Câmaras na floresta já apanharam mais de 200 incêndios

As câmaras de vídeovigilângia instaladas nas florestas cobrem 32% do território nacional e já ajudaram a identificar mais de 198 incêndios em 2020 e 25 no primeiro semestre de 2021, segundo avança a imprensa nacional desta segunda-feira.Recorde-se que o Correio da Manhã já tinha noticiado que a GNR ia utilizar câmaras portáteis de. O despacho, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, refere que as câmaras de videovigilância em 'drones' podem ser utilizadas até 31 de outubro nas áreas florestais dos concelhos e freguesias identificadas como prioritárias e com risco elevado de incêndio rural.