Câmaras recebem 800 milhões para gerir escolas

Diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

Por S.P. | 08:32

No próximo ano letivo as câmaras que assumirem novas competências na área da Educação deverão receber mais de 800 milhões de euros para gerir escolas, pessoal não docente, cantinas e transportes, segundo o diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.



Em causa está a transferência de "mil escolas do 2.0 ciclo ao secundário, 3500 edifícios e 43 000 trabalhadores não docentes", revelou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.