Os concelhos de Aljezur, Vila do Bispo e Lagos recusam subir a tarifa da água, contrariando o Governo que, na quarta-feira, recomendou o aumento para fazer face à seca. As medidas já tomadas pelas autarquias mostraram ter resultados positivos e um agravamento do preço iria refletir-se no custo de vida das famílias, justifica a Associação de Municípios Terras do Infante.









