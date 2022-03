Camarotes do Estádio Municipal de Leiria transformados em quartos para acolher refugiados ucranianos

Vinte camarotes do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, foram transformados em quartos para acolher refugiados ucranianos que fugiram do país depois da invasão russa.



Os camarotes foram adaptados com camas e beliches em função da dimensão das famílias que vão chegar ao concelho, segundo anunciou o Município de Leiria.



O Estádio tem agora 54 camas, mas a capacidade pode vir a ser aumentada.



Estava previsto para esta segunda-feira o acolhimento de dois adultos, um adolescente e duas crianças. A caminho de Portugal estarão mais 13 pessoas.



A criação do centro de acolhimento temporário foi uma iniciativa do Município de Leiria e surgiu depois de uma grande onda de solidariedade da população. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para dar apoio a estas famílias", disse Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara de Leiria, que agradeceu o apoio das leirienses.