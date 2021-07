Camas de UCI em Lisboa com 99% de ocupação por doentes Covid-19. Algarve a 150%

As camas em Unidades de Cuidados Intensivos em Lisboa estão com 99% de ocupação por doentes Covid-19 segundo o valor definido no relatório "Linhas vermelhas". A região do Algarve tem uma ocupação de 150%, do limite definido no mesmo relatório.Segundo o mesmo documento, o limiar de 240 casos/100 000 habitantes na taxa de incidência acumulada a 14 dias já foi ultrapassado a nível nacional e nas regiões de LVT e Algarve.Os especialistas sublinham que se a taxa de crescimento atual se mantiver, o tempo até que as restantes regiões ultrapassem este limiar será inferior a 15 dias.Em atualização