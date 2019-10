Caminhada junta mil pessoas em Viana para ajudar mulher com cancro

A caminhada solidária Juntos por Rosália reuniu este domingo cerca de mil pessoas, em Viana do Castelo."Há uma esperança, mas os tratamentos são caros e por isso fazemos estas iniciativas", explicou Alípio Gonçalves, irmão de Rosália, a mulher de 37 anos que soube que tinha cancro no cólon, com metástases no fígado, logo após ter sido mãe de uma bebé.Após a subida ao monte da Senhora do Crasto, em S. João de Neiva, os participantes realizaram um almoço-convívio. Augusto Canário foi um dos músicos que se associaram à iniciativa.