Camionistas em marcha lenta na A1 em direção a Lisboa escoltados de regresso ao Carregado

Centenas de camionistas foram esta terça-feira escoltados pela GNR depois de terem organizado uma marcha lenta na A1, desde o Carregado até Lisboa, com o objetivo de passarem pelas principais artérias da capital portuguesa como protesto contra o elevado preços dos combustíveis.

O protesto acabou por ser impedido por ordens do Governo, segundo revelaram as autoridades.

Em causa estão os aumentos acentuados das últimas semanas do preço dos combustíveis.

Os camionistas tinham já organizado um protesto, esta segunda-feira, com a participação de cerca de 300 veículos no parque TIR do Carregado.