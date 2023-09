A campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19 arranca no dia 29, mas a quantidade de vacinas que vão estar disponíveis nas farmácias é insuficiente para os agendamentos já feitos pelos utentes. Até 10 de outubro as farmácias deverão receber 175 mil doses de vacinas da gripe e 205 mil da vacina da Covid-19, número abaixo do que estava previsto.









Ver comentários