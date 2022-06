Campanha de vacinação de outono pode já incluir vacinas adaptadas contra a Covid-19

A campanha de vacinação de outono contra a covid-19 e a gripe poderá já incluir as vacinas adaptadas à variante Ómicron do SARS-CoV-2, caso os ensaios clínicos a realizar em junho o permitam, disse esta segunda-feira em Penafiel a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Se essas vacinas adaptadas estiverem disponíveis para a campanha de outono, faremos a campanha de outono, em função, naturalmente, de uma validação técnica e clinica", disse aos jornalistas Marta Temido em Penafiel, no distrito do Porto.



Caso contrário, é avançado plano com as atuais vacinadas já utilizadas.