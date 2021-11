Campanha #MedSafetyWeek alerta para importância de notificar suspeitas de reações às vacinas

A Autoridade Nacional do Medicamento participa até dia 07, pelo sexto ano consecutivo, na campanha internacional #MedSafetyWeek, para promover a importância da notificação de suspeitas de reações adversas e que este ano tem como foco as vacinas.

Com esta campanha, que será promovida exclusivamente nas redes sociais e envolve as agências de medicamentos de 64 países, pretende-se "encorajar os profissionais de saúde, bem como as pessoas portadoras de doença, os seus cuidadores e familiares, a notificarem suspeitas de reações adversas com vacinas, incluindo vacinas covid-19".

"As vacinas são a melhor forma de proteger os cidadãos contra doenças infeciosas e já salvaram milhões de vidas", sublinha o Infarmed, em comunicado, lembrando que, tal como com todos os outros medicamentos, podem ocorrer reações adversas também às vacinas e que todas a suspeitas devem ser comunicadas ao instituto, para ajudar "a identificar novas reações e a obter mais informações sobre os efeitos conhecidos".