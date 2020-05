Campeão de karting ajuda hospital de Viseu

Salvador Trindade tem 11 anos. O piloto de karting, de Vila Nova de Paiva, que em 2019 ficou em 3º lugar no Mundial em Itália, criou um porta-chaves e a receita da venda vai ser canalizada para a compra de material de proteção dos profissionais de saúde que combatem a Covid-19 no hospital de Viseu.Confinado em casa, Salvador apercebeu-se não só da gravidade da pandemia mas sobretudo da falta de equipamento de proteção individual de médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital de Viseu."Pedi ao meu pai para fazermos qualquer coisa para ajudar e tive a ideia do porta-chaves", conta aoSalvador, salientando ter pedidos "de Portugal e do estrangeiro". "Em breve iremos ao hospital entregar o valor que resultou desta campanha", diz o pai, Hugo Trindade.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24