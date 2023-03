Campo Maior decreta cinco dias de luto municipal pela morte de Rui Nabeiro

A Câmara de Campo Maior (Portalegre) decretou este domingo cinco dias de luto municipal pela morte do empresário Rui Nabeiro, considerado um "pai" para as gerações mais recentes daquele concelho, disse à agência Lusa o presidente do município.

"Rui Nabeiro é a figura de destaque, é a figura que se pode considerar o pai destas gerações recentes do povo de Campo Maior, é uma referência, uma figura incontornável, é um humanista", disse Luís Rosinha.

O presidente do município destacou ainda o papel de Rui Nabeiro como empresário e autarca, considerando-o uma figura "incontornável" do país.