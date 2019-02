Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campus de Justiça conta com megassala de audiências no valor de 318 mil euros

Espaço com capacidade para 79 arguidos e 62 advogados.

Por João Saramago | 09:14

O Campus de Justiça, em Lisboa, conta com uma megassala de audiências, num investimento de 318 mil euros e com condições para receber 79 arguidos e 62 advogados. O novo espaço com 163 m2 permitirá realizar julgamentos de mega-processos, como a Operação Marquês, BES, EDP ou E-Toupeira.



A inauguração do espaço, no edifício A, contou com a presença da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Piçarra, que fez um reparo por a sala não ter um espaço mais alargado para o público.



A ministra da Justiça participou esta quinta-feira na abertura do Balcão + no Palácio da Justiça, também em Lisboa. Um novo modelo de atendimento que "é mais confortável para o cidadão e também para quem trabalha", explicou Francisca Van Dunem.



Até final do ano estarão abertos balcões em 310 tribunais. Segundo a ministra da Justiça, "o maior benefício é no trabalho das secretarias judiciais e dos oficiais de justiça" uma vez que permite uma melhor organização do trabalho. O Balcão + integra o programa Tribunal + em que o Governo vai aplicar 15,2 milhões de euros. O programa permite a emissão de certificados de Registo Criminal por um canal online, bem como a consulta de processos.