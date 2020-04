Canadiano é a quinta vítima na região do Algarve

Um cidadão canadiano, de 60 anos, é a quinta vítima mortal da Covid-19 na região algarvia. O homem já estava internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Faro desde o dia 12 do passado mês, sempre ventilado e com prognóstico reservado.



Este turista começou a sentir sintomas da doença um mês depois de ter chegado de férias ao Algarve, acompanhado pela mulher. Na altura, o casal estava alojado numa unidade hoteleira do concelho de Albufeira.





Entretanto, o relatório deste sábado da Direção-Geral da Saúde indica a existência de 182 pessoas infetadas no Algarve, mas ainda não estarão contabilizados os 21 casos positivos detetados num lar de idosos de Boliqueime, no concelho de Loulé, situação que obrigou à retirada de 33 utentes que deram negativo para um hotel.