A Albufeira de Monte da Rocha, no concelho de Ourique e no curso do rio Sado, vai passar a receber água do Guadiana, através da Barragem de Alqueva. Para concretização do projeto, que envolve a construção de um canal com 140 quilómetros, será apresentado o aviso de candidatura à contratação pública para a obra, no próximo mês.