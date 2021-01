Canceladas cirurgias em Águeda e Estarreja para reforçar combate à Covid-19 em Aveiro

A administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga anunciou esta sexta-feira que decidiu cancelar a atividade cirúrgica nos hospitais de Águeda e Estarreja por 15 dias para reforçar as equipas afetas às enfermarias de doentes covid-19 em Aveiro.

"O conselho de administração, depois de ouvido o grupo de trabalho de gestão do Plano de Contingência COVID-19, decidiu cancelar a atividade cirúrgica da Unidade de Ambulatório, a funcionar no Hospital de Águeda, por um período de 15 dias, já a partir de segunda-feira, dia 11 de janeiro e cancelar, durante o mesmo período, a atividade de pequena cirurgia no Hospital de Estarreja", revela em comunicado a administração hospitalar.

As medidas são justificadas "considerando o grande volume de doentes com covid-19 internados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga e a pressão da procura no Serviço de Urgência nos últimos dias, bem como a previsão de aumento da procura, atendendo à situação epidemiológica da Região de Aveiro".