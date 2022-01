Cancelado aviso de agitação marítima forte na orla costeira da Madeira

O aviso de agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira que estava para vigorar até às 18h00 deste domingo foi cancelado, informou a capitania do Porto do Funchal.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade", lê-se na nota distribuída pela autoridade marítima da Madeira.

O aviso foi difundido sexta-feira e depois prolongado até às 18h00 de hoje devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontavam para ondas até s 4,5 metros na costa norte da Madeira.