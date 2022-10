Cancelamentos de viagens levam queixas contra TVDE a atingir novo recorde

Entre janeiro e junho de 2022, o número de queixas relativas aos TVDE atingiram um novo recorde. Nos primeiros seis meses deste ano foram feitas 321 reclamações, sendo que 92 foram relativas a cancelamentos de viagens, que em anos anteriores nunca tinha ultrapassado as 45 queixas.Segundo avança o jornal 'Público' este domingo, a empresa Uber tem liderado todos os anos com o maior número de queixas reportado. Este ano, das 321 totais, 284 reclamações pertenciam a esta empresa. São 88,5% do total. A Bolt teve 37 queixas de clientes e a Free Now não foi alvo de nenhuma reclamação.Em anos anteriores, as queixas relacionadas com a conduta dos motoristas ou pedidos de reembolso lideravam a tabela de reclamações, no entanto, este ano, os cancelamentos são a queixa mais frequente. Numa nota publicada em agosto, a TVDE afirma que estes cancelamentos estão relacionados com questões de rentabilidade.