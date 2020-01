Oito milhões de passageiros aéreos foram no ano passado afetados pelos cancelamentos e atrasos de mais de 72 mil voos com partida de Portugal, divulgou esta quinta-feira a AirHelp, acrescentando que 270 mil têm direito a compensações financeiras das companhias.Segundo a organização de defesa dos direitos dos passageiros aéreos, os aeroportos João Paulo II, em Ponta Delgada, e Humberto Delgado, em Lisboa, apresentaram a "maior percentagem de perturbações", embora o espaço da capital registe "a melhoria mais significativa" face a 2018, sendo a SATA Air Açores a companhia "que menos cumpre os horários" e a TAP Air Portugal "a única que regista uma melhoria na sua performance".Em termos de passageiros afetados por perturbações, a TAP apresenta o maior número, com mais de 2,6 milhões de viajantes a enfrentarem "problemas de voo", seguindo-se a Ryanair, com cerca de 1,7 milhões de pessoas afetadas, a EasyJet, com 714 mil, e a SATA, com 296 mil.Em 2019, 34% dos voos com partida em Portugal "chegaram ao destino com mais de 15 minutos de atraso ou foram cancelados".