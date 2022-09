Cancro em adultos com menos de 50 anos regista aumento acentuado

O número de casos de cancro em adultos, com menos de 50 anos, tem aumentado nas últimas décadas, segundo um estudo realizado pelo Hospital de Mulheres de Brigham, em Boston, Estados Unidos. Os cancros da mama, colón, esófago, rim, fígado e pâncreas, entre outros, registaram um aumento que os investigadores consideram "drástico".De acordo com o cientista Shuji Ogino, responsável pelo estudo, "o risco [de cancro] está a aumentar a cada geração", sendo que "as pessoas nascidas em 1960 experimentaram maior risco da doença antes de completar 50 anos do que as pessoas nascidas em 1950". Shuji Ogino acrescenta que é previsível um aumento do risco da doença "em gerações sucessivas".O estudo verificou ainda que o aumento dos diagnósticos de cancro se deve aos exames precoces. Contudo, fatores como o estilo de vida, peso, dieta, exposição ambiental e a composição do microbioma podem estar na origem do cancro em pessoas com menos de 50 anos.A exposição do ser humano desde a sua conceção até aos 19 anos também desempenha um papel no diagnóstico de cancro antes dos 50 anos. De acordo com os investigadores, até "as exposições no útero podem levar à reprogramação celular, incluindo alterações epigenéticas, que podem ter efeitos duradouros sobre a suscetibilidade de doenças crónicas".O consumo de álcool relacionado com o aumento do risco de cancro é mais uma das conclusões do relatório. Entre 1960 e 2010, a ingestão de bebidas alcoólicas aumentou em muitos países. O consumo de bebidas açucaradas, a diabetes tipo 2, a obesidade, o estilo de vida sedentário são também fatores de risco registam um aumento desde os anos 50.