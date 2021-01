"Cancro mata mais do que a Covid-19", diz presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia

A evolução da pandemia do coronavírus levou a uma diminuição do número de diagnósticos em 2020.

Este ano a Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) quer inverter a situação e por isso lançou a campanha 'O cancro não espera em casa', com o objetivo de alertar a população e incentivar a população a realizar rastreios.



"É necessário estabelecer prioridades, estar atento e relembrarmos que apesar de estarmos preocupados com a Covid-19, as outras doenças não desapareceram (...) O cancro mata mais do que a Covid-19", explicou à SIC Notícias Ana Raimundo, presidente da Sociedade Portuguesa da Oncologia.