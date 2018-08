Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cancro silencioso tratado com cirurgia

Surgem, por ano, em Portugal, cerca de quatro mil novos casos de cancro na próstata.

Por Ana Silva Monteiro | 09:39

Em Portugal surgem, por ano, cerca de quatro mil novos casos de doentes com cancro da próstata. A doença é silenciosa e é a segunda maior causa de morte por cancro, logo a seguir ao tumor do pulmão.



A doença é cada vez mais frequente e, por isso, existem cada vez mais alternativas terapêuticas, com técnicas menos invasivas e que provocam menos efeitos secundários. É o caso da braquiterapia prostática, também conhecida por radioterapia interna.



"A braquiterapia prostática é um tratamento que pode ser feito a determinados doentes. Ou seja, não pode ser realizado em pessoas com tumores agressivos. É um tratamento que consiste na introdução de pequenas sementes de iodo radioativo no interior da próstata", disse ao Correio da Manhã Frederico Branco, urologista do Hospital Lusíadas, no Porto.



O procedimento é pouco invasivo e não requer incisão cirúrgica nem transfusão sanguínea. A colocação de sementes no interior da próstata permite que uma elevada dose de radiação seja libertada e, dessa forma, o tumor seja destruído.



"As vantagens passam por quase não ter efeitos secundários, quer a nível de incontinência urinária, quer a nível de disfunção erétil. A alta médica é geralmente dada 16 horas depois da cirurgia. O paciente é posteriormente submetido ao PSA, que consiste em análises ao sangue que medem os níveis de antigénio específico da próstata", referiu o médico.



Tal como em outros tratamentos oncológicos, os doentes continuam a ser seguidos. "Não ficam recuperados logo a seguir à operação. Só ao fim de cinco anos é que podemos dizer se estão curados ou não, porque há sempre o risco de uma recaída e de lesões secundárias. Todos os doentes oncológicos têm que ser seguidos", concluiu.



"Evitava ter relações sexuais"

Luís Mendes, de 52 anos, ficou espantado quando o médico lhe disse que tinha cancro porque nunca tinha sentido sintomas. "A minha esposa é que insistiu para eu vir ao médico e fazer uns exames. Detetaram que tinha um problema e, depois de fazer algumas biopsias, descobriram que tinha um tumor maligno. Esta doença é silenciosa, não sentia nada", disse o doente.



Luís viu a sua vida sexual ser afetada devido à doença. "A nível sexual comecei a ter problemas. Cheguei a um ponto de evitar ter relações sexuais porque era muito doloroso. Só aí é que sentia dor, só não imaginava o que tinha", contou.



PORMENORES

Fatores de risco

O cancro da próstata caracteriza-se por uma evolução lenta e, apesar de ser considerada uma doença silenciosa, é necessário ter atenção a alguns sinais. Sentir dor na parte de baixo das costas a ejacular ou sangue no sémen são alguns sintomas.



Diagnóstico é importante

É importante que o doente seja submetido a um bom diagnóstico para perceber ao certo que tipo de tumor tem e como o pode tratar. "Quer a biopsia, quer a ressonância, deve ser feita antes de planear o tratamento", disse Frederico Branco.



Ansiedade e stress

Quando diagnosticada a existência de cancro na próstata muitos doentes tendem a mostrar uma reação de stress. Em muitos casos, a troca de informação com pessoas com a mesma doença e a prática de exercício físico pode ajudar a combater a ansiedade.



Alimentos combatem

Estudos apontam uma ligação entre o cancro da próstata e a alimentação. A vitamina E pode reduzir até 30% a probabilidade de desenvolver este cancro. Substâncias com vitamina D ou A travam o aparecimento de células cancerígenas.