O cancro da mama registou o maior número de novos casos. O tumor maligno atingiu 7504 pessoas em 2020, seguindo-se o cancro da próstata, com 5776 novos casos. O Registo Oncológico Nacional (RON), ontem divulgado, indica que ocorreram 52 118 novos casos oncológicos em 2020. O terceiro tipo mais frequente é o cancro do pulmão, com 4737 situações, seguindo-se o do cólon (4689), da pele (3626) e do estômago (2615).









