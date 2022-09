Este ano há mais 14% de candidatos a professores a entrar no ensino superior, mas o número está ainda longe de compensar a saída de docentes para a aposentação.Foram colocados em licenciaturas em Educação Básica (para educadores de infância e docentes do 1º e 2º ciclos) 727 estudantes, mais 101 do que o ano passado.Juntando os que entraram em Ciências da Educação, o número sobe para 1161. O problema é que este ano deverão aposentar-se cerca de 2400 docentes e as entradas representam apenas 48% das saídas.