O Governo quer encurtar o prazo de cinco dias para um dia útil para os candidatos poderem contestar a exclusão dos concursos para a Administração Pública, segundo uma proposta entregue aos sindicatos da Função Pública e a que oteve acesso. O tema vai ser debatido hoje na reunião convocada pelo Ministério da Administração Pública com as três federações sindicais do setor.“Caso tenha havido exclusão de candidatos, estes são notificados no dia seguinte à conclusão do procedimento (...) para a realização da audiência”, lê-se no documento enviado pelo Executivo. Atualmente a lei estabelece que “nos cinco dias úteis seguintes à conclusão do procedimento previsto (...) os candidatos excluídos são notificados para a realização da audiência prévia”.