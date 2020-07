Candidatos têm mais 548 vagas no Ensino Superior

Há 1065 cursos disponíveis no Ensino Superior público, em 33 universidades, politécnicos e escolas superiores. A Direção-Geral do Ensino Superior decidiu abrir este ano 51 408 vagas no concurso nacional (a que se juntam 721 nos concursos locais), ou seja, verifica-se um aumento de 548 ofertas face à 1ª fase do concurso do ano passado. O setor universitário conta 28 546 lugares.O reforço nas vagas faz-se sentir nos cursos com maior concentração de melhores alunos (exceto Medicina), que veem aumentar em 242 os lugares disponíveis. Também as regiões com menor pressão demográfica têm um aumento de oferta, na ordem dos 2 por cento (262 vagas). Distritos como Guarda, Bragança, Santarém, Viana do Castelo ou Vila Real passam a poder acolher mais estudantes. Por áreas, as engenharias e técnicas afins continuam a dominar, com 9750 vagas. A Universidade de Lisboa é a instituição com mais oferta (7248) e a unidade orgânica com maior oferta é o Instituto Superior Técnico: 1286.As candidaturas podem começar a ser entregues a partir de 7 de agosto. A divulgação das listas de colocados está agendada para 28 de setembro.Os cursos de Gestão são dos que têm mais procura, devido à diversidade de saídas profissionais que proporcionam. Com esta denominação há 2121 vagas, incluindo cursos em inglês e em regime noturno/pós-laboral.Há mais vagas nos cursos de Educação Básica: de 759 em 2019 passa para 790 nos 21 existentes. O da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Lisboa, é o que tem mais: 81.Há várias instituições com o curso de Turismo. No conjunto, oferecem 580 vagas, incluindo 52 em regime pós-laboral (nos institutos politécnicos de Coimbra e de Viana do Castelo).A área de engenharia e técnicas afins é a que tem mais oferta. Só para Engenharia Civil há 834 vagas (incluindo uma formação de Engenharia Civil e do Ambiente). A grande maioria são em universidades.