Candidaturas ao Ensino Superior batem máximo de 25 anos

Desde 1996 que não havia tantos candidatos ao Ensino Superior. Há 25 anos concorreram às 35 899 vagas do Superior 62 307 estudantes: no Concurso Nacional de Acesso (1ª fase) de 2020, cujo prazo termina este domingo, foram entregues até sexta-feira 59 767 candidaturas.



A manter a média dos últimos dias, superior a duas mil candidaturas/dia, é provável que o concurso deste ano ultrapasse os números de 1996 e se aproxime dos 66 464 candidatos de 1994.





Ainda assim, nos últimos 32 concursos de acesso (desde 1989), o ano de 1995 permanece como aquele que teve mais candidatos ao Ensino Superior público: 80 009, mais do dobro do ano com menos candidaturas, que foi 2005 (39 193).

Em comparação com o ano passado, este ano já concorreram mais 8304 alunos (mais 16 por cento). O aumento do número de candidaturas deverá levar a uma subida nas médias de entrada, nomeadamente nos cursos com mais procura, como Medicina e várias engenharias.

Para além do aumento da procura, as médias na 1ª fase dos exames do Secundário também subiram, o que tornará mais difícil obter vaga nos cursos/instituições mais concorridos. Disciplinas como Biologia e Geologia (140 pontos), Matemática A (133 pontos), Física e Química A (132 pontos) ou Português (120 pontos), as que tiveram mais provas realizadas, são essenciais para concorrer a centenas de cursos, pelo que é expectável que a média do último colocado suba face aos últimos anos.



Pormenores

Candidatura a seis cursos

Cada estudante pode candidatar-se a um máximo de seis pares curso/estabelecimento, definindo a prioridade de escolha para cada uma das opções.



Colocações em setembro

Este ano, devido à pandemia, os exames foram mais tarde, afetando o calendário do Superior: as colocações são divulgadas a 28 de setembro.



2ª fase do concurso

A 2ª fase do concurso, que terá as vagas sobrantes da 1ª, decorre de 28 de setembro a 9 de outubro.



Quarto para estudante pode custar 503 euros em Lisboa e 97 em Vila Real

Uma das principais preocupações das famílias prende-se com a habitação para os estudantes deslocados. Segundo o Observatório do Alojamento Estudantil, os valores dos quartos para arrendamento são muito díspares, podendo atingir o máximo de 503 euros em Lisboa (cidade onde o preço médio é de 349 €) ou valores como 97 euros em Vila Real. No Porto, a média de preços é de 271 €, em Coimbra, 196 €, e em Faro, 250 €.