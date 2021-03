Candidaturas ao Orçamento Participativo de Lisboa abrem na segunda-feira

As candidaturas ao Orçamento Participativo de Lisboa de 2021, dedicado aos temas da sustentabilidade e do desporto e com o valor global de 2,5 milhões de euros, podem ser submetidas a partir de segunda-feira, informou este sábado a Câmara Municipal.

Numa nota, a Câmara de Lisboa (CML) refere que a submissão de ideias à 12.ª edição do Orçamento Participativo da cidade está disponível até 04 de abril.

A edição deste ano pretende apoiar projetos "que promovam uma cidade mais sustentável, resiliente, amiga do ambiente e promotora de melhores níveis de saúde", contribuindo para a concretização do Pacto Ecológico Europeu, do Pacto de Ação Climática e da Capital Europeia do Desporto 2021, salienta a autarquia.

A submissão de propostas decorre segundo oito áreas temáticas, que são a "adaptação e mitigação das alterações climáticas", a "energia limpa e renovável", a "economia circular", a "revitalização eficiente do edificado", a "redução da poluição e preservação/recuperação do ecossistema e da biodiversidade", um "sistema alimentar justo", a "mobilidade inteligente e sustentável" e o "desporto e promoção da saúde física e mental".

Para apoiar os cidadãos a construírem as suas propostas e a submeterem as ideias estão previstas duas sessões participativas temáticas, em formato 'online', na quarta e na quinta-feira, sujeitas a inscrição dos interessados através do 'site' lisboaparticipa.pt.

O montante global do Orçamento Participativo será de 2,5 milhões de euros, divididos por dois grupos de projetos: propostas que envolvam empreitadas de obras públicas cujo montante seja inferior a 150 mil euros e propostas de projetos que envolvam a aquisição de bens móveis ou serviços de valor inferior a 75 mil euros.

Podem participar cidadãos maiores de 16 anos, devendo as propostas ser enviadas através do site www.lisboaparticipa.pt.

O anúncio dos projetos vencedores deverá ocorrer a partir de junho.

Na 11.ª edição do Orçamento Participativo de Lisboa foram apresentadas 539 candidaturas, sobretudo ligadas às temáticas ambientais e da mobilidade.

As freguesias com mais propostas foram Benfica (33), Areeiro e Arroios (21), e as com menos Parque das Nações (5), São Domingos de Benfica e São Vicente (seis).