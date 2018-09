Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canis ainda mais lotados com proibição de abate

Lei entra este domingo em vigor e prevê ainda a esterilização obrigatória dos animais recolhidos.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:58

Os canis e associações que recolhem animais e os preparam para a adoção estão sobrelotados e deverão ficar ainda mais com a nova lei, que proíbe o abate. O diploma entra este domingo em vigor.



Na prática, passa a ser proibido o abate de animais saudáveis e passa a ser obrigatória a esterilização de todos os animais recolhidos pelos Centro de Recolha Oficial de Animais, à exceção daqueles que não tiverem condições de saúde para serem sujeitos à cirurgia.



"Devia ter-se criado um grupo de trabalho que estudasse a lei e as suas consequências, mas sobretudo perceber-se quais as causas do abandono de animais em Portugal", explicou ao CM Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV). Dos mais de 60 mil animais recolhidos das ruas no ano passado, os portugueses "apenas" adotaram 15 mil.



A OMV está preocupada que o número aumente com a entrada em vigor da nova lei. "Nós não somos contra a lei, mas temos noção de que não vai haver lugar para todos os animais abandonados e isso pode traduzir-se num problema de saúde pública", sublinhou o bastonário.



A nova lei de proibição do abate de animais era pedida há muito tempo pela população portuguesa.



Mais de 3500 pessoas assinaram uma petição pública do movimento de cidadãos Campanha de Esterilização de Animais Abandonados, para aplicação da lei. No texto da petição, o movimento lembra que as autarquias tiveram dois anos para lançarem campanhas de esterilização dos animais, mas poucos municípios o fizeram.



SAIBA MAIS

2,4 milhões

De acordo com estimativas da Ordem dos Médicos Veterinários, existem em Portugal cerca de 2,4 milhões de famílias com pelo menos um animal de estimação. Os animais de eleição são os gatos e cães.



12

É o número de Câmaras Municipais que aderiram ao programa de esterilização e tratamento de animais, promovido pela Ordem dos Médicos Veterinários em parceria com clínicas.



Campanhas

A campanha de apoio à esterilização de cães e gatos só atribuiu 40 365 euros (8% do valor total). Segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, apenas 16 municípios se candidataram.