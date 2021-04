Três meses e meio depois de ter dado entrada na Congregação para as Causas dos Santos, em Roma, o processo de canonização do padre Cruz, cuja fase diocesana terminou a 17 de dezembro do ano passado, já está a ser alvo de uma análise prévia, que, por um lado, apurará se está tudo como indicam as normas da Santa Sé e que, por outro, dará uma ideia do andamento a que será sujeito nos próximos ...